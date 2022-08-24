МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду растут в пределах 1% после публикации данных минэнерго США о запасах в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Золото в среду показывает восстановительный рост на ожиданиях от ФРС США

По состоянию на 18.18 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,65%, до 100,87 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 94,59 доллара.

Во вторник нефть дорожала на 4% после слов министра энергетики Саудовской Аравии о высокой волатильности нефтяного рынка и возможном сокращении добычи со стороны ОПЕК+.

В среду рост поддерживает публикация данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа, упали на 3,3 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения запасов лишь на 0,93 миллиона баррелей. При этом добыча снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12 миллионов баррелей.