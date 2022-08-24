МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе после скачка выше 3100 долларов за тысячу кубометров закрыли торги среды вблизи 3000 долларов, выросли на 9,2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Швейцарии могут запретить газ в некоторых сферах при его нехватке зимой

Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли близко к уровню вторника и даже переходили к снижению, максимально опускаясь до 2703,9 (-1,8%). Однако во второй половине дня котировки начали ускорять темпы роста. Ценовой максимум составил 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%), а цена закрытия — 3008 долларов (+9,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2754,1 доллара.

Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а в понедельник впервые с марта достигли 3000 долларов.

Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.