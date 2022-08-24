МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США на неделе 13-19 августа резко сократились на фоне повышения загруженности НПЗ. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, вышедшие в среду. Цены на нефть растут в пределах одного процента на статистике из США

По данным EIA, запасы нефти на отчетной неделе неожиданно сократились на 3,3 млн баррелей до 421,7 млн баррелей, что примерно на 6% ниже среднего 5-летнего значения. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, в среднем ожидали сокращения запасов на отчетной неделе на 500 000 баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на отчетной неделе выросли на 426 000 баррелей до 25,8 млн баррелей.

Добыча нефти в США снизилась на 100 000 баррелей по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 12 млн баррелей в день, согласно EIA.

Запасы бензина в США снизились лишь на 27 000 баррелей, до 215,6 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, сократились на 662 000 баррелей до 111,6 млн баррелей, оказавшись примерно на 24% ниже среднего 5-летнего показателя. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 800 000 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей на отчетной неделе выросла на 0,3 процентного пункта до 93,8%. Аналитики ожидали, что этот показатель остался без изменений.