Reuters: коммерческие запасы нефти в США резко снизились
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США на неделе 13-19 августа резко сократились на фоне повышения загруженности НПЗ. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, вышедшие в среду.
По данным EIA, запасы нефти на отчетной неделе неожиданно сократились на 3,3 млн баррелей до 421,7 млн баррелей, что примерно на 6% ниже среднего 5-летнего значения. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, в среднем ожидали сокращения запасов на отчетной неделе на 500 000 баррелей.
Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на отчетной неделе выросли на 426 000 баррелей до 25,8 млн баррелей.
Добыча нефти в США снизилась на 100 000 баррелей по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 12 млн баррелей в день, согласно EIA.
Запасы бензина в США снизились лишь на 27 000 баррелей, до 215,6 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей.
Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, сократились на 662 000 баррелей до 111,6 млн баррелей, оказавшись примерно на 24% ниже среднего 5-летнего показателя. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 800 000 баррелей.
Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей на отчетной неделе выросла на 0,3 процентного пункта до 93,8%. Аналитики ожидали, что этот показатель остался без изменений.
https://1prime.ru/energy/20220824/837880840.html