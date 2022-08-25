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2022
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Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Энергетика
Новости
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ШОЙГУ ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ФРАНЦИИ, ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — МО РФ ШОЙГУ ПРИВЕЛ ФРАНЦУЗСКОМУ КОЛЛЕГЕ СВОЮ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНЫ В... ПРАЙМ, 25.08.2022
энергетика, новости
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ШОЙГУ ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ФРАНЦИИ, ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — МО РФ
ШОЙГУ ПРИВЕЛ ФРАНЦУЗСКОМУ КОЛЛЕГЕ СВОЮ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЗАЭС, ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ ВИЗИТА СТАНЦИИ СОТРУДНИКАМИ МАГАТЭ — МО РФ
Новость дополняется