МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия достигла уровня 80% по импортонезависимости в электротехнике, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. В Минэнерго назвали сроки создания крупнотоннажного СПГ-оборудования

"Уровень импортонезависимости по электротехнике в России сегодня достигает 80%", — рассказал Грабчак на стратегической сессии электротехнического холдинга ERSO. Его слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.

Замминистра отметил также, что для достижения 100% первоочередная задача электротехнического сегмента – добиться технологического суверенитета в части производства критичного оборудования. Основными драйверами в этом процессе являются производители, а со стороны государства оказывается необходимая поддержка, также отметил он.

"Для реализации поставленной задачи нужны новые модели взаимодействия, типовые решения, создание цепочек кооперации внутри страны", — также подчеркивается в сообщении.