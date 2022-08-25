Уровень импортонезависимости в электротехнике в России составляет 80%
Минэнерго: уровень импортонезависимости в электротехнике в России составляет 80%
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия достигла уровня 80% по импортонезависимости в электротехнике, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
"Уровень импортонезависимости по электротехнике в России сегодня достигает 80%", — рассказал Грабчак на стратегической сессии электротехнического холдинга ERSO. Его слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.
Замминистра отметил также, что для достижения 100% первоочередная задача электротехнического сегмента – добиться технологического суверенитета в части производства критичного оборудования. Основными драйверами в этом процессе являются производители, а со стороны государства оказывается необходимая поддержка, также отметил он.
"Для реализации поставленной задачи нужны новые модели взаимодействия, типовые решения, создание цепочек кооперации внутри страны", — также подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20220825/837889187.html
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