Гросси: вопрос о демилитаризации ЗАЭС не войдет в повестку миссии МАГАТЭ
ПАРИЖ, 25 авг — ПРАЙМ. Демилитаризация Запорожской АЭС не является вопросом, которым займется экспертная миссия МАГАТЭ на месте, заявил в пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Гросси находится с рабочей поездкой в Париже. Утром в четверг его принял президент Франции Эммануэль Макрон, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.
"Этот вопрос (вопрос демилитаризации ЗАЭС — ред.) относится скорее к компетенции политиков и должен решаться в рамках двусторонних переговорах или в ООН. Мы же хотим исключить возможность инцидентов, связанных с радиоактивными веществами. Это стало бы очень хорошим стартом", — сказал Гросси в интервью французскому телеканалу France 24.
Ранее глава МАГАТЭ также заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220825/837889614.html