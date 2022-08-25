ПАРИЖ, 25 авг — ПРАЙМ. Демилитаризация Запорожской АЭС не является вопросом, которым займется экспертная миссия МАГАТЭ на месте, заявил в пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси. СМИ сообщили о планах МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября

Гросси находится с рабочей поездкой в Париже. Утром в четверг его принял президент Франции Эммануэль Макрон, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.

"Этот вопрос (вопрос демилитаризации ЗАЭС — ред.) относится скорее к компетенции политиков и должен решаться в рамках двусторонних переговорах или в ООН. Мы же хотим исключить возможность инцидентов, связанных с радиоактивными веществами. Это стало бы очень хорошим стартом", — сказал Гросси в интервью французскому телеканалу France 24.

Ранее глава МАГАТЭ также заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.