ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — ПРАЙМ. Государственная компания Motiva, Финское энергетическое агентство, министерство экономики и занятости, канцелярия премьер-министра, министерство окружающей среды и компания Sitra начинают кампанию по энергосбережению в стране, сообщается в совместном сообщении организаций. Финский Fortum сохраняет намерение продать российские активы

"Осенью и зимой от всех — компаний, сообществ и отдельных граждан — требуются конкретные действия по энергосбережению. Когда каждый финн вносит небольшие изменения в свою повседневную жизнь, коллективный эффект будет большим. В дополнение к гражданской кампании я приглашу компании на круглый стол, чтобы рассмотреть конкретные обязательства компаний в рамках осенних инициатив по энергосбережению", — приводятся в сообщении слова министра экономики Мики Линтиля.

Кампания призывает финнов снизить потребление энергии на один градус. Это означает ежедневные действия по экономии энергии, например, электричества и топлива, говорится в сообщении. Эти действия включают в себя снижение скорости движения автомобилей, понижение температуры в доме или экономию горячей воды.

Цель кампании — заставить по крайней мере 75% финнов экономить энергию, заявляют организаторы. Более долгосрочной целью является достижение постоянного снижения энергопотребления и снижение пиков потребления электроэнергии.

Запуск кампании намечен на октябрь, уточняется в сообщении.