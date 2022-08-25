Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети
Глава Запорожской области Балицкий: два энергоблока ЗАЭС из трех отключились от сети из-за пожара
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети в результате срабатывания автоматики, обусловленного пожаром возле высоковольтной линии, сейчас в сети один энергоблок. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи", — написал он в мессенджере Telegram.
Балицкий добавил, что в результате сработала релейная аварийная защита станции, за которой последовало отключение двух энергоблоков. В итоге Запорожская область осталась без электроснабжения.
Ранее сообщалось, что на территории Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с электроснабжением. Причина — короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения произведено переподключение.
https://1prime.ru/energy/20220825/837892189.html
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