МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. США поддерживают инициативу визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и работают с партнерами над его организацией. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс. В ГД призвали ООН и МАГАТЭ потребовать прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Россия и Украина согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправились специалисты агентства.

"Мы по-прежнему решительно поддерживаем идею посещения (специалистами МАГАТЭ) Запорожской АЭС и работаем с партнерами над организацией такую поездки. Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию", — сказала чиновница.

Дженкинс также подчеркнула, что США призывают отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС и создать там демилитаризованную зону. Кроме того, по ее словам, "нужно вернуть контроль над ядерными объектами Украине"

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что призывы Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС безответственны, они не учитывают необходимость поддержания условий для безопасного функционирования станции.