МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустили петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии, сообщает в воскресенье газета Matin Dimanche.

В 2017 году швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.

"Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии", — пишет издание.

"Под названием "Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии", текст хочет закрепить в Конституции, что "разрешена любая форма производства электроэнергии, благоприятная для климата", — пишут журналисты.

По их информации, сбор подписей должен начаться на следующей неделе.

Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.