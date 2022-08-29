МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Срочный перезапуск остановленных атомных реакторов во Франции необходим во избежание перебоев с поставками электроэнергии этой зимой, рассказала премьер-министр страны Элизабет Борн. Власти Франции рассказали, когда полностью заполнят газохранилища

"Мы понимаем, что парк наших АЭС переживает ряд сложностей. Однако срочный перезапуск остановленных атомных реакторов является необходимым, чтобы избежать перебоев с поставками электроэнергии этой зимой", — заявила председатель правительства на встрече с французскими предпринимателями в понедельник.

На прошлой неделе стало известно, что французская энергокомпания EDF отложила перезапуск четырех из 12 атомных реакторов, остановленных из-за проблем с коррозией, обнаруженных Агентством ядерной безопасности Франции (ASN) в мае. В настоящий момент 32 из 56 атомных реакторов во Франции остановлены по различным причинам.

Помимо этого, глава французского кабмина добавила, что предприятиям следует снизить потребление энергии на фоне сокращения поставок газа из России. По ее словам. немедленной альтернативы российским энергоресурсам нет, поэтому, при полном прекращении импорта, Европе не хватит газа зимой.

"Но мы точно знаем, что этой зимой у нас будет меньше газа, чем в предыдущие годы… Единственный выход этой зимой — это снижение потребления", — сказала Борн.

По данным телеканала LCI, 59% энергии во Франции потребляют предприятия, основная ее часть приходится на освещение помещений, кондиционирование и обогрев.

В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии, в том числе расширило запрет на световую рекламу, запретило магазинам держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления, предписали торговым точкам выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.