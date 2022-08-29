ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — ПРАЙМ. Финская Väre, одна из десятков компаний, занимающихся продажей электроэнергии в Финляндии, сообщила, что получает множество запросов о возможности переключения контакта с дневного потребления электроэнергии на ночной, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Мэр Монтатера во Франции пригрозил, что город перестанет платить за энергию

Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, где работу выполняют роботы.

"Компания по продаже электроэнергии Väre ведет переговоры с десятью компаниями-потребителями о переносе производства с наиболее дорогих часов. Компания получает новые запросы каждый день. По всей стране десятки компаний рассматривают возможность экономии, которую может принести ночная работа", — говорится в сообщении.

В настоящее время изучается возможность экономии за счет дешевой электроэнергии в ночное время, особенно в малых и средних отраслях промышленности, которые до сих пор работали в основном днем.

Уточняется, что изменения также потребуюти переговоров с работниками и профсоюзами, поскольку работа в ночное время в Финляндии имеет существенные надбавки и более короткие смены.

Генеральный директор компании Väre Юха Кески-Карху, подсчитал, что, например, для малого предприятия, потребляющего 500 мегаватт-часов в год, экономия на счетах за электроэнергию может составить до 50 тысяч евро. Для крупных клиентов потребление может составлять несколько гигаватт-часов в год, и в этом случае экономия уже исчисляется миллионами евро, уточняется в сообщении.