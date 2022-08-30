МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители на европейских биржах является свидетельством возвращения рыночных отношений в эту сферу, рассказал в эфире своей авторской программы на радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. ЕК хочет, чтобы цена газа не доминировала в цене электричества в ЕС

В понедельник цены на газ на европейских биржах колебались вокруг 3 тысяч долларов за тысячу кубометров, в Евросоюзе собираются провести 9 сентября внеочередную встречу министров стран ЕС, курирующих энергетику.

По словам эксперта, происходящее "говорит о том, что экономика – это гораздо сложнее, чем кажется". "То есть невозможно одним действием что-то решить. Делаем одно – тут же возникает много разных историй, о которых никто не подумал, о которых никто не знал. Характерный пример – это цена на газ в Европе. Мы все смотрим с удивлением на происходящее. Мне 55, у меня банковский стаж 25 лет, аудиторское образование, я как-то всегда находил разумные объяснения. И вот я вижу чудеснейшую историю: а мы все, оказывается, забыли, что рынок газа, нефти, энергетики – такой же, например, как бриллиантовый, который всегда жестко контролировался", – сказал Клименко.

Он отметил, что около четырех десятков лет назад для жителей западных стран стоимость отопления и других услуг ЖКХ составляла примерно 25-30% дохода.

"Прошло всего 40 лет, и благодаря жесткому контролю ОПЕК, благодаря некому мировому соглашению цена на нефть и газ стала контролируемой, причем на самом низком уровне. И теперь мы наблюдаем совершенно потрясающий эксперимент над человечеством: а сколько на самом деле в рыночных условиях человек готов платить за тепло?.. Мы за какие-то 40-50 лет настолько изменились в экономическом смысле, что забыли о тех временах, когда вязанка дров была великой ценностью. Отопление – это всегда было дорого, а потом все вдруг стало дешево. А теперь нефтяная индустрия получила карт-бланш, и выясняется, что рыночное ценообразование на нефть и газ ввергает мир в какую-то новую конструкцию", – считает Клименко.