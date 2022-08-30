В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса
В ЕК заявили, что цены на энергию в ЕС делают неустойчивой ситуацию для бизнеса
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании, трансляция велась на сайте ЕК.
"Мы видим, что цены на энергию бьют рекорд за рекордом, последствия для потребителей и компаний больше не являются устойчивыми", — отметила она.
https://1prime.ru/energy/20220830/837937987.html
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