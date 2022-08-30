БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании, трансляция велась на сайте ЕК. В ЕС признали, что "некоторые голоса" против антироссийских санкций

"Мы видим, что цены на энергию бьют рекорд за рекордом, последствия для потребителей и компаний больше не являются устойчивыми", — отметила она.