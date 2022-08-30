МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Газпром" приостановит поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме, сообщила российская компания в своем официальном Telegram-канале. "Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября

Ранее во вторник Engie заявила, что российский поставщик уведомил ее о сокращении поставок газа с 30 августа из-за разногласий по поводу некоторых контрактов.

"Газпром" приостановил поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме", — сообщает российская компания.

Поясняется, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по действующим контрактам. Согласно указу президента РФ от 31 марта 2022 года запрещается дальнейшая поставка газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж за топливо не был произведен в полном объеме.

"В этой связи "Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме", — заключает "Газпром".