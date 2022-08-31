В Энергодаре задержали готовивших теракт на ЗАЭС украинских диверсантов
Запорожские власти сообщили о задержании готовивших теракт на ЗАЭС украинских диверсантов
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС, рассказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", — отметил он.
Рогов подчеркнул, что задержание диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.
Он также указал, что украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ. Цель — "показать неуправляемость ситуации и что Россия на может обеспечить безопасность", дополнил Рогов.
https://1prime.ru/energy/20220831/837946255.html
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