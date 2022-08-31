МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС, рассказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Энергодар накануне визита МАГАТЭ подвергся более чем 60 украинским ударам

"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", — отметил он.

Рогов подчеркнул, что задержание диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.

Он также указал, что украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ. Цель — "показать неуправляемость ситуации и что Россия на может обеспечить безопасность", дополнил Рогов.