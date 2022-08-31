БЕРЛИН, 31 авг — ПРАЙМ. Недостающие из-за прекращения поставок по "Северному потоку" объемы газа не будут компенсированы из ранее сделанных запасов, следует из ежедневного доклада Федерального сетевого агентства ФРГ.
"Поставки газа по "Северному потоку — 1" приостановлены российской стороной. Соответственно, показанные данные о расходе завтра будут равны нулю. Недостающие объемы не будут компенсированы за счет ранее сделанных запасов газа", — сказано в документе.
Вместе с тем, закачка в немецкие газохранилища продолжается.
"Общий уровень заполненности (хранилищ) в Германии составляет 83,65%. Уровень (заполненности) хранилища в Редене (крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому") составляет 66,88%", — сообщил регулятор.
"Северный поток" остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.
После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".
https://1prime.ru/energy/20220831/837948572.html
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