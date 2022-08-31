БЕРЛИН, 31 авг — ПРАЙМ. Недостающие из-за прекращения поставок по "Северному потоку" объемы газа не будут компенсированы из ранее сделанных запасов, следует из ежедневного доклада Федерального сетевого агентства ФРГ. "Северный поток" раскачал газовый рынок Европы

"Поставки газа по "Северному потоку — 1" приостановлены российской стороной. Соответственно, показанные данные о расходе завтра будут равны нулю. Недостающие объемы не будут компенсированы за счет ранее сделанных запасов газа", — сказано в документе.

Вместе с тем, закачка в немецкие газохранилища продолжается.

"Общий уровень заполненности (хранилищ) в Германии составляет 83,65%. Уровень (заполненности) хранилища в Редене (крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому") составляет 66,88%", — сообщил регулятор.

"Северный поток" остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.

После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".