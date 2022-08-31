МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США, вероятно, снизились третью неделю подряд. Запасы бензина и дистиллятов, как ожидается, также сократились. Таков прогноз аналитиков, опрошенных Reuters. В Китае призвали США прекратить воровать сирийскую нефть

Как в среднем считают восемь аналитиков, запасы нефти в хранилищах США на неделе 20-26 августа сократились примерно на 1,5 млн баррелей.

Опрос аналитиков проводился до выхода отчета Американского института нефти (API) вечером во вторник и данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые ожидаются в 14.30 по Гринвичу в среду.

На неделе 13-19 августа запасы нефти сократились на 3,3 млн баррелей до 421,7 млн баррелей, сообщили в EIA. При этом прогноз аналитиков предполагал снижение на 933 000 баррелей.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, на отчетной неделе сократились примерно на 1,2 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе упали на 1 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, вероятно, снизилась на 0,4 процентного пункта, до 93,8%.