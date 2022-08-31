МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия на Запорожской АЭС состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе, сообщило агентство Франс Пресс.
"Моя миссия… — это предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе", — сказал он.
Ранее стало известно, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье примерно в 14.00 по московскому времени.
Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.
https://1prime.ru/energy/20220831/837948762.html
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