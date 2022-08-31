МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия на Запорожской АЭС состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе, сообщило агентство Франс Пресс. СМИ: визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС осложнился из-за Украины

"Моя миссия… — это предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе", — сказал он.

Ранее стало известно, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье примерно в 14.00 по московскому времени.

Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.