КАЗАНЬ, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в условиях санкций сталкивается со срывами поставок иностранного оборудования из-за проблем с так называемым импортом второго-третьего уровня, когда отсутствие даже незначительного элемента оборудования влияет на всю поставку, заявил заместитель председателя правления компании Олег Аксютин. "Газпром" начинает проектирование нового маршрута поставок газа в Китай

"В рамках той работы, которую за последние полгода мы проводили, и тех проектов, которые мы сегодня реализуем и на востоке, и на Ямале, и в центральной части, мы столкнулись с так называемым импортом второго-третьего уровня, когда определенные срывы возникают у поставщиков. При готовности 99% — 1% отсутствия какого-то иностранного элемента влияет на поставку всего оборудования", — сказал Аксютин в ходе Дня поставщика ПАО "Газпром" в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

По его словам, это определенный вызов, вообще вопрос импортозамещения до февраля и после февраля – это две совершенно разные задачи.

При этом Аксютин отметил, что такие принципиальные и важные элементы создания объектов "Газпрома", как труба (вплоть до большого диаметра), газоперекачивающие агрегаты, многие системы, они на сегодняшний день являются 100% замещенными на отечественные.