Глава "Нафтогаза" готов уйти в отставку ради заморозки долгов компании
Глава "Нафтогаза" заявил, что готов уйти в отставку ради заморозки долгов компании
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз-Украины" Юрий Витренко заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет склонить инвесторов к заморозке выплат по долгу компании.
"Конечно, на благо государства… Если речь об этом", — заявил Витренко в ответ на вопрос журналистов агентства Рейтер, готов ли он уйти в отставку, чтобы помочь убедить инвесторов поддержать заморозку выплат по долгу компании.
В июле "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получила. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям.
https://1prime.ru/energy/20220831/837951416.html
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