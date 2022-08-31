МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз-Украины" Юрий Витренко заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет склонить инвесторов к заморозке выплат по долгу компании. "Нафтогаз Украины" запросит отсрочку уплаты долгов на два года

"Конечно, на благо государства… Если речь об этом", — заявил Витренко в ответ на вопрос журналистов агентства Рейтер, готов ли он уйти в отставку, чтобы помочь убедить инвесторов поддержать заморозку выплат по долгу компании.

В июле "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получила. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям.