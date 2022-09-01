СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЭ направилась из города Запорожья в нсторону Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Глава МАГАТЭ назвал цель своей миссии на Запорожской АЭС

"По моим данным, мне вот только сейчас сообщили, что кавалькада машин (миссии МАГАТЭ) от гостиницы в (городе) Запорожье отправилась к нам", заявил он в эфире RT.

Ранее агентство Reuters сообщило, что миссия отправилась в сторону АЭС. Также сообщалось, что миссия в составе 14 человек прибыла в город Запорожье в среду около 14.00 по московскому времени.

В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.