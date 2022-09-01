Представитель администрации Запорожской области: миссия МАГАТЭ отправилась в сторону АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЭ направилась из города Запорожья в нсторону Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По моим данным, мне вот только сейчас сообщили, что кавалькада машин (миссии МАГАТЭ) от гостиницы в (городе) Запорожье отправилась к нам", заявил он в эфире RT.
Ранее агентство Reuters сообщило, что миссия отправилась в сторону АЭС. Также сообщалось, что миссия в составе 14 человек прибыла в город Запорожье в среду около 14.00 по московскому времени.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
https://1prime.ru/energy/20220901/837954127.html