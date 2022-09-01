МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Глава британского минфина Надим Захави заявил, что Великобритания ведет переговоры о строительстве АЭС Sizewell C с французской энергетической компанией EDF. В Венгрии разрешили строить пятый реактор АЭС "Пакш-2" и "ядерный остров"

EDF — основной участник проекта, предусматривающего, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно "низкоуглеродной" электроэнергии для обеспечения 6 миллионов домохозяйств.

"Ведутся переговоры с EDF об атомной электростанции Sizewell C. Это, безусловно, хорошая идея – инвестировать в атомную энергетику", — сказал Захави в эфире телеканала Sky News.

В последние десятилетия атомная энергетика в Великобритании находилась в упадке. Так, в 2016 года в первые за 20 лет началось строительство новой АЭС Hinkley Point. На фоне усиливающегося энергетического кризиса власти Британии в апреле этого года объявили о планах построить семь атомных электростанций к 2050 году в рамках усилий в развитии собственных источников электроэнергии.

После начала военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение сложившихся торговых маршрутов привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании высокая инфляция и рост стоимости жизни коснулись миллионов домохозяйств.