МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Киев в среду запустил по Запорожской АЭС три дрона-камикадзе, российские комплексы РЭБ их нейтрализовали, заявили в Министерстве обороны России. Чижов поддержал идею главы МАГАТЭ о постоянном пребывании миссии на ЗАЭС

"Вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя "дронами-камикадзе" по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра", — отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, жертв и разрушений нет.

Ранее в среду власти Энергодара сообщали об обстрелах города в преддверье прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Позднее американская газета Wall Street Journal писала, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС осложнился из-за попытки наступления украинских войск на юге.

В четверг глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в районе города произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.