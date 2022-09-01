МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал перед отправкой миссии на Запорожскую АЭС о значительных рисках в "серой зоне", его слова привело агентство Франс Пресс. Минобороны сообщило об обстреле украинскими войсками места встречи с МАГАТЭ

"Мы знаем, что существует серая зона,…где риски значительны", — сказал он.

В понедельник Гросси заявил, что миссия уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.