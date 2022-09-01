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https://1prime.ru/energy/20220901/837955793.html
В Энергодаре не видят препятствий для визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Энергетика
Новости
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. Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС нет, местные власти ждут делегацию, сообщил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга. "Мы... ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, экономика, новости, запорожская аэс, миссия магатэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС нет, местные власти ждут делегацию, сообщил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Мы отразили атаку, уничтожили боевиков ВСУ", — отметил он.
Отвечая на вопрос, может ли быть сорвана миссия МАГАТЭ, он сказал: "Будем надеяться, что этого не произойдет".
УКРАИНСКАЯ СТОРОНА УСТРАИВАЕТ ПРОВОКАЦИИ НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ МАГАТЭ — ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЭНЕРГОДАРА
В ЭНЕРГОДАРЕ НАДЕЮТСЯ, ЧТО МИССИЯ МАГАТЭ ОБЪЕКТИВНО И НЕПРЕДВЗЯТО ОЦЕНИТ СИТУАЦИЮ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС И ВОКРУГ НЕЕ — ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РУКОВОДСТВО ЭНЕРГОДАРА И ЗАЭС ХОТЯТ ОБСУДИТЬ С ГРОССИ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АТОМНОЙ СТАНЦИИ — ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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