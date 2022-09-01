ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Объективных препятствий для визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС нет, местные власти ждут делегацию, сообщил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.

"Мы отразили атаку, уничтожили боевиков ВСУ", — отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли быть сорвана миссия МАГАТЭ, он сказал: "Будем надеяться, что этого не произойдет".

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