МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Власти Энергодара ожидают прибытие миссии МАГАТЭ в течение часа

"Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта — 20 километров", — сообщил он.