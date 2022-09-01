Колонна миссии МАГАТЭ остановилась на блокпосту в 20 километрах от фронта
Рогов: миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта — 20 километров", — сообщил он.
https://1prime.ru/energy/20220901/837955916.html
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