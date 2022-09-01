МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия ожидает объективности от специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами МГИМО. Минобороны заявило, что украинские дроны накануне нанесли удар по ЗАЭС

"Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы", — отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что российская сторона предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности миссии.

"Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских обстрелов. По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", — добавил министр.

Кроме того, глава российского МИД выразил надежду, что провокации Украины на ЗАЭС не приведут к катастрофе.