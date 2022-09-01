Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановлен из-за обстрела
Глава администрации Запорожской области: пятый энергоблок АЭС остановлен из-за обстрела
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Пятый энергоблок Запорожской АЭС был остановлен после начала обстрела станции утром в четверг, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "Первого канала".
"У нас, к сожалению, не работает пятый энергоблок. Пришлось его остановить", — заявил он.
По его словам, остановка произошла из-за повреждения линий выдачи мощности. В работе остается шестой энергоблок, работающий на 60% мощности.
https://1prime.ru/energy/20220901/837956325.html
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