СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Пятый энергоблок Запорожской АЭС был остановлен после начала обстрела станции утром в четверг, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "Первого канала". Россия ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации на ЗАЭС, заявил Лавров

"У нас, к сожалению, не работает пятый энергоблок. Пришлось его остановить", — заявил он.

По его словам, остановка произошла из-за повреждения линий выдачи мощности. В работе остается шестой энергоблок, работающий на 60% мощности.