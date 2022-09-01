МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия подтверждает готовность принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить ее безопасность, несмотря на попытки украинских властей сорвать приезд, сообщили в Минобороны РФ.

"Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем", — добавили в ведомстве. Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановлен из-за обстрела

В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал РИА Новости, что миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.