СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Десант украинских диверсантов, предпринявших попытку захвата Запорожской АЭС был уничтожен в нескольких километрах от нее, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "Первого канала". Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановлен из-за обстрела

Он отметил, что диверсионные группы были выявлены и подавлены артиллерией. До 40 человек десанта были уничтожены, по данным властей.

"Еще раз подчеркиваю, десант уничтожен", — сказал Балицкий.

Он добавил, что в качестве вещественных доказательств захвачены лодки диверсантов.