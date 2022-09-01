В Запорожской области уничтожили десант украинских диверсантов у АЭС
Глава администрации Запорожской области: десант украинских диверсантов у АЭС уничтожен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Десант украинских диверсантов, предпринявших попытку захвата Запорожской АЭС был уничтожен в нескольких километрах от нее, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "Первого канала".
Он отметил, что диверсионные группы были выявлены и подавлены артиллерией. До 40 человек десанта были уничтожены, по данным властей.
"Еще раз подчеркиваю, десант уничтожен", — сказал Балицкий.
Он добавил, что в качестве вещественных доказательств захвачены лодки диверсантов.
https://1prime.ru/energy/20220901/837956949.html
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