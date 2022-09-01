МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основная часть колонны миссии МАГАТЭ проходит блокпост на освобожденную территорию Запорожской области, через считанные минуты колонна продолжит путь на АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается

"(Глава МАГАТЭ Рафаэль) Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много, сейчас они уже находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Первые машины прошли уже больше часа назад, а основная часть этого конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже отпущена… Они проходят первый контроль и буквально уже через считанные минуты они продолжат свое движение в направлении атомной станции", — сказал он.

Власти региона покажут миссии на АЭС все объективно, предоставят всю информацию об обстрелах.

"Мы сделаем все для объективности, чтобы станция была показана во всех ракурсах, которые они попросят — с точки зрения работы станции, нашей способности управлять. Мы им предоставим работников станции, свидетелей обстрелов, кто стрелял и откуда — все протоколы покажем… У нас в этом вопросе главная задача — это объективность… чтобы все видели то, что станция находится в надежных руках, она работает", — пояснил он.

По его словам, сейчас обстрелов со стороны украинских войск по территории Энергодара и территории Запорожской АЭС нет.