СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, при этом на само объекте обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Машина главы МАГАТЭ заехала на освобожденную территорию Запорожской области

Он добавил, что 47 человек из украинского десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трёх взятых в плен, 12 блокированы и отсечены от воды и возможности эвакуироваться.

Попытка захвата украинскими десантниками АЭС велась под контролем британских спецслужб, добавил Рогов, сославшись на информацию от источников из окружения Зеленского.

По его словам, десантники проходили подготовку за рубежом.

Рогов также заявил, что заблокированным в окрестностях Энергодара десантникам стоит сдаться, в противном случае они будут уничтожены.

"Обстановка на Запорожской АЭС спокойная. Уровень радиации в пределах природного фона", — сказал Рогов.

В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. Власти сообщали, что до 40 человек десанта были уничтожены.