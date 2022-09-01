МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Автомобиль с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси уже прошел контроль, через считанные минуты основная часть колонны продолжит путь на АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается

"(Глава МАГАТЭ Рафаэль) Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много, сейчас они уже находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Первые машины прошли уже больше часа назад, а основная часть этого конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже отпущена… Они проходят первый контроль и буквально уже через считанные минуты они продолжат свое движение в направлении атомной станции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".