ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Миссия МАГАТЭ на бронированных машинах ООН прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре, передает корреспондент РИА Новости. Песков заявил, что Москва заинтересована в визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на станции на данный момент спокойная. Звуков обстрелов нет.

В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.

Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем. Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, отметили в ведомстве.