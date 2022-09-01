КИШИНЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. "Молдовагаз" готовит запрос в Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии о новом повышении тарифа на газ, сообщил в четверг глава компании Вадим Чебан. Додон обвинил главу Молдавии в неспособности решить энергокризис в стране

"АО "Молдовагаз" находится в процессе консультаций с НАРЭ по вопросам изменений и дополнений в Положение по поставкам природного газа, а также принципов ценообразования, исходя из предложенных регулятором изменений в методологии расчета тарифа на природный газ. Вопрос подачи новой заявки на актуализацию тарифов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правления компании", — указал он своем Telegram-канале.

Ранее Чебан сообщил, что в сентябре стоимость российского газа для Молдавии вырастет до 1882,78 доллара за тысячу кубометров.

он также уточнил, что расчетная формула стоимости газа изменится с 1 октября. По его словам, 70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов (газойль и мазут) и 30% — исходя из биржевых котировок.

В начале августа Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 лея до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара — 19,3 лея за доллар). НАРЭ исходило из средней закупочной цены в 2022 году в $899 за тысячу кубометров. При этом цена газа от "Газпрома" в августе составляла 1458,5 доллара. В Молдавии заявили, что "Газпром" продолжит поставки газа в сентябре

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в республике с прошлого года выросла почти вчетверо.

В ноябре у Молдавии возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе АО "Молдовагаз" вновь столкнулось с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.