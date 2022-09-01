Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что эксперты собрали много важной информации на Запорожской АЭС
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС собрали много важной информации, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", — отметил глава агентства.
Он также отметил, что эксперты, вероятно, поговорят с местными жителями.
Кроме того, Гросси сообщил, что миссия сделала первоначальную оценку состояния ЗАЭС.
"У нас есть первоначальная оценка. Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ", — сказал глава МАГАТЭ.
Корреспондент РИА Новости передал, что Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС.
В частности, представитель Росатома показал главе МАГАТЭ неразорванный снаряд украинской РСЗО "Ураган", который не долетел всего несколько десятков метров до хранилища отработанного ядерного топлива и упал в паре сотен метров от четвертого энергоблока ЗАЭС.
МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС.
Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://1prime.ru/energy/20220901/837962311.html