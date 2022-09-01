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Жители Энергодара обратились к мировому сообществу через Гросси
Энергетика
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Жители Энергодара передали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе ЗАЭС, тот пообещал, что их призыв будет... ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, новости, миссия магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Жители Энергодара передали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе ЗАЭС, тот пообещал, что их призыв будет услышан. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что один из жителей подарил Гросси осколок снаряда, упавший на его дачный участок.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.