МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Жители Энергодара передали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе ЗАЭС, тот пообещал, что их призыв будет услышан. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава МАГАТЭ заявил, что миссия собрала много важной информации на ЗАЭС

Отмечается, что один из жителей подарил Гросси осколок снаряда, упавший на его дачный участок.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.