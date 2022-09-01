Советник главы "Росатома" показал главе МАГАТЭ, откуда прилетели снаряды
Советник главы "Росатома" показал главе МАГАТЭ, откуда украинские войска обстреливали ЗАЭС
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Украинские войска обстреливали сотрудников запорожской АЭС осколочными боеприпасами из Никополя и Марганца (Днепропетровская область), заявил советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа.
"Осколочные снаряды применяются исключительно для поражения живой силы. Если исходить из одной из версий украинской стороны, что они бьют по расположению группировки российских военнослужащих, то в этом квадрате нет российских военных. Таким образом несложно предположить, что эти снаряды предназначены для служащих этой станции, к сожалению", — сказал Карчаа гендиректору МАГАТЭ Гросси, добавив, что обстрелы ведутся украинскими войсками из городов Никополь и Марганец.
Его слова передает корреспондент РИА Новости.
https://1prime.ru/energy/20220901/837962772.html
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