МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Украинские войска обстреливали сотрудников запорожской АЭС осколочными боеприпасами из Никополя и Марганца (Днепропетровская область), заявил советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа. Помощник главы "Росатома" предупредил главу МАГАТЭ о серьезной опасности

"Осколочные снаряды применяются исключительно для поражения живой силы. Если исходить из одной из версий украинской стороны, что они бьют по расположению группировки российских военнослужащих, то в этом квадрате нет российских военных. Таким образом несложно предположить, что эти снаряды предназначены для служащих этой станции, к сожалению", — сказал Карчаа гендиректору МАГАТЭ Гросси, добавив, что обстрелы ведутся украинскими войсками из городов Никополь и Марганец.

Его слова передает корреспондент РИА Новости.