МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости. Жители Энергодара обратились к мировому сообществу через Гросси

Ранее глава агентства сообщал, что он уедет из Энергодара, а его делегация останется до 3 сентября.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.