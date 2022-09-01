Генеральный директор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее глава агентства сообщал, что он уедет из Энергодара, а его делегация останется до 3 сентября.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://1prime.ru/energy/20220901/837962849.html
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