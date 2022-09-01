С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — ПРАЙМ. Фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде, которые находились в простое, возобновили работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки, сообщил РИА Новости организатор профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. "Ростех" предложил работу уволенным IT-специалистам из IKEA

"Да, в Тихвине на фабрике осталось примерно половина работников, это около 500 человек. Примерно столько же в Новгороде. Фабрики с 1 сентября возобновили работу в рамках предпродажной подготовки. 5 сентября должна начать работу фабрика в Вятке", — сказал Илларионов.

Он добавил, что ожидается, что предпродажная подготовка продлится до Нового года, когда производства должен выкупить новый собственник.

По словам Илларионова, работники предприятий надеются, что со сменой собственника условия их коллективного договора не поменяются.

В июле Роструд сообщал, что контролирует соблюдение трудовых прав работников IKEA в РФ, массовых обращений от сотрудников в ведомство пока не поступало. В ведомстве отметили, что, по поручению Минтруда, и службы занятости, и государственные инспекции труда переведены в проактивный режим – реагируют по факту поступления в мониторинг уведомлений о предстоящем сокращении.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.