ПРАГА, 1 сен — РИА Новости. Лето этого года стало самым теплым с 1775 года, когда метеостанция "Клементинум" в центре Праге начала вести наблюдения за температурой воздуха, заявила пресс-служба Чешского гидрометеорологического института.

"Со своей средней температурой плюс 22,2 градуса нынешнее лето занимает пятое место за 248 лет (включая 1775 и 2022 годы) наблюдений на метеостанции "Клементинум". Этот показатель на 3,2 градуса выше средней летней температуры за период 1775-2022 годов. Более теплое лето было в Праге в 2019, 2018, 2003 и 2015 годах. Самый высокий температурный показатель был зафиксирован в 2019 году — 22,9 градуса", — говорится в тексте.

При этом шестой самый высокий температурный показатель на метеостанции "Клементинум", которая является старейшей в Центральной Европе, был зарегистрирован в далеком 1834 году, он составил 22,1 градуса.