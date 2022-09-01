МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Украинские ПХГ заполнены на 13,1 миллиарда кубометров из необходимых к зиме 19 миллиардов, практической возможности заполнить их нет, сообщил "Газпром". "Газпром" готовит рекордный запас газа для России к зиме

"Обращает на себя внимание и заполненность украинских ПХГ, где на 30 августа накоплено 13,1 миллиарда кубометров газа из необходимых к зиме 19 миллиардов кубометров. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической – нет", — говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.