Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ, заявили запорожские власти
Запорожские власти сообщили, что Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ под видом журналистов
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Киевские власти попытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов под видом журналистов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, украинские спецслужбы, по приказу Зеленского, пыталась внедрить в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
"Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", — подчеркнул Рогов.
https://1prime.ru/energy/20220902/837969939.html
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