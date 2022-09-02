МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Киевские власти попытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов под видом журналистов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Эксперты МАГАТЭ продолжают работать на Запорожской АЭС в пятницу

По его словам, украинские спецслужбы, по приказу Зеленского, пыталась внедрить в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием.

Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

"Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", — подчеркнул Рогов.