МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. США, будучи инициатором ситуации на Украине, теперь наблюдают за энергетическим кризисом в Европе с другого берега, получают выгоду и сверхприбыли, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. МИД Китая обвинил США в технологической блокаде из-за правил продажи чипов

"Односторонние санкции США и Запада не могут решить проблему, а напротив, их побочные эффекты и последствия непрерывно накладываются друг на друга, как снежный ком, и расползаются", — заявил дипломат.

По словам Чжао Лицзяня, он обратил внимание на сообщения о том, что разница цен на газ на европейском и американском рынках достигла рекордных показателей, разрыв в ценах уже превышает десять раз. Он добавил, что согласно данным, опубликованным новостным порталом Business Insider, американские компании могут получить более 100 миллионов долларов сверхприбыли с каждого судна, поставляющего СПГ в Европу.

"Очевидно, что в то время, как американские торговцы оружием и продовольствием один за другим воспользовались украинским кризисом, чтобы нажиться, продавцы энергоносителей в США также не остались позади", – указал он.

Дипломат при этом добавил, что жителям Европы "приходится сталкиваться с резким ростом цен на электроэнергию, снижением температур отопления и даже систематизированными отключениями электроэнергии".

"США, будучи инициатором украинского кризиса, стали самым большим победителем, они созерцают огонь с противоположного берега и извлекают выгоду, это заслуживает того, чтобы мировая общественность задумалась и проявила бдительность", — подытожил он.