ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Лимитирование цен на нефть ускорит деградацию российской экономики и снизит инфляцию в США, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Эксперт рассказал, как "потолок цен" повлияет на рынок энергоресурсов

Вместе с коллегами по G7 она подтвердила намерение ввести потолок цен на нефть, поставляемую Россией на мировой рынок.

"Сегодняшние действия нанесут мощный удар по российским финансам, ограничат возможности России вести неспровоцированную войну на Украине и ускорят деградацию российской экономики", — сказано в заявлении министра.

Лимитирование цен она назвала одним из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении американской администрации, для "борьбы с инфляцией, защиты рабочих и предпринимателей в США и по всему миру от будущих ценовых всплесков".