МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Встреча министров энергетики стран "Большой двадцатки" завершилась без принятия общего документа из-за деструктивных и политизированных предложений Запада, но базовые подходы к работе энергетического сектора были поддержаны единогласно, заявили в Минэнерго России. СМИ: в G7 подтвердили намерение ввести "потолок цен" на российскую нефть

"Совместная встреча министров энергетики "Группы двадцати" завершилась без принятия согласованного документа ввиду деструктивных, политизированных предложений со стороны Запада. Тем не менее, базовые подходы по многим актуальным вопросам функционирования энергетического сектора были поддержаны единогласно", — сообщили в ведомстве по итогу встречи.

По словам главы Минэнерго России Николая Шульгинова, заседание проходит в условиях мирового энергетического кризиса, когда давление и санкции Запада вкупе с инфляционными всплесками и сбоями в глобальных цепочках поставок привели к дестабилизации и искажениям рынка. Он отметил, что такая ситуация подрывает глобальную и национальную энергобезопасность по всему миру.

"Политика Запада ведет к негативным социально-экономическим последствиям для развивающихся стран, а также для самих инициаторов санкций, где остро встает проблема энергетической бедности", — приводятся в сообщении слова Шульгинова.

Подчеркивается, что главы Минэнерго стран "Большой двадцатки" на встрече утвердили Балийский договор, в котором изложены добровольные принципы по энергопереходу с учетом национальных обстоятельств стран, сообщило российское министерство. Итоги этой работы будут сформулированы в заявлении индонезийского председательства.