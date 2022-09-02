МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Кабмин Украины принял постановление о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований, находящегося в подмосковной Дубне. Украина хочет предложить Европе свою электроэнергию вместо российской

"На заседании правительства принято постановление "о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований", — говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

По информации украинского правительства, такое решение обосновано тем, что штаб-квартира института находится в России.

Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научно-исследовательская организация. Находится в городе Дубна Московской области. Он занимается исследованиями в области ядерной физики, физики элементарных частиц и исследованиями конденсированного состояния вещества.