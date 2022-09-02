На Украине решили выйти из Объединенного института ядерных исследований
Кабмин Украины принял решение о выходе из Объединенного института ядерных исследований
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Кабмин Украины принял постановление о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований, находящегося в подмосковной Дубне.
"На заседании правительства принято постановление "о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований", — говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
По информации украинского правительства, такое решение обосновано тем, что штаб-квартира института находится в России.
Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научно-исследовательская организация. Находится в городе Дубна Московской области. Он занимается исследованиями в области ядерной физики, физики элементарных частиц и исследованиями конденсированного состояния вещества.
https://1prime.ru/energy/20220902/837979371.html
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