МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 1% после подтверждения G7 плана ввести "лимит цен" на российскую нефть, следует из данных торгов. СМИ: в G7 подтвердили намерение ввести "потолок цен" на российскую нефть

По состоянию на 20.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 93,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 87,33 доллара.

Ранее в пятницу главы минфинов стран G7 подтвердили план ввести "лимит цен" на "чёрное золото", поставляемое из России в Европу, и призвали все страны присоединиться к этой инициативе. Новость подогревает опасения инвесторов по поводу недостатка предложения нефти на рынке и поддерживает рост цен.

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 сентября их число снизилось на 9 — до 596 агрегатов.