БЕРЛИН, 2 сен — ПРАЙМ. Приостановка поставок газа в Германию из РФ через газопровод "Северный поток 1" ведет к тому, что вопросы экономии, терминалов СПГ и заполнения хранилищ становятся еще важнее, теперь все зависит от каждого гражданина Германии, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. "Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок

"В связи с российским решением пока не пропускать газ через "Северный поток 1" становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого", — написал Мюллер в своём аккаунте в Twitter.

Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток" остановлен на неопределенный срок из-за неисправности двигателя. Компания получила предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена.